التسليح وعقود الطعام تدفع الامن النيابية لاستضافة مسؤولين كبار

2020/10/15 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية،

الخميس، عن استضافة مسؤولين كبار في

وزارة الدفاع، لمناقشة ملفات تتعلق

بتسليح الطعام وعقود التسليح

والموازنة.

وقال عضو اللجنة سعد الحلفي، في بيان

تلقت وكالة نون الخبر

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