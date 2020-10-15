ائتلاف العبادي يعلق على تصريحات الاعرجي

2020/10/15 | 16:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي على تصريحات نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي.

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