2020/10/15 | 16:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي، قدوم منخفض جوي شبه قطبي الى المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: قدوم منخفض قطبي بتطورات غامضة وتوقعات أولية لبرودة الشتاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: قدوم منخفض قطبي بتطورات غامضة وتوقعات أولية لبرودة الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).