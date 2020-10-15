ائتلاف العبادي يعلن رفضه للتصريحات المسيئة الى النجف الأشرف    

2020/10/15 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد إئتلاف النصر، اليوم الخميس، رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة والمسيئة بحق النجف الأشرف.

وقال الائتلاف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الائتلاف يؤكد رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة والمسيئة بحق النجف الأشرف من أي شخص أو جهة كانت، ويعتبرها تشويهاً ينال من تاريخ ومواقف العراق والمرجعية الدينية الثابت والمبدئي من فلسطين وحقوقها المشروعة، ورفض الكيان الإسرائيلي الغاصب”.

واشار الإئتلاف الى إنّ “هكذا تصريحات تسيء لصورة العراق وتاريخ شعبه ومواقف رموزه”.

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