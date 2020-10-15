نائب: الحكومة تتغاضى عن محاسبة زيباري

2020/10/15 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ، الخميس، ان الحكومة الاتحادية تتغاضى عن تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “تصريحات زيباري الاخيرة المسيئة للحشد الشعبي تمثل التوجه الامريكي تجاه من دحر الارهاب”، لافتا الى ان “الحكومة تتغاضى وتتهاون عن محاسبة زيباري بسبب تطاوله على قدسية الحشد الشعبي”.واضاف ان “ الحشد الشعبي هو من نظف ما قامت به امريكا واتباعها امثال زيباري من جلب دنس داعش الارهابي”، مبينا ان “الحشد هو من اعاد هيبة الدولة ولا يمكن السكوت عن التجاوزات بحقه”.واستنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية سوركت شمس الدين ، اليوم الخميس ، التصريحات المسيئة التي صدرت من القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ضد الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن تصريحات زيباري والعائلة البرزانية بحق الحشد خجولة.وكان مجلس النواب رفع ، امس الأربعاء، جلسته إلى اشعار آخر على وقع مشادة كلامية بين أعضاءه على خلفية تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.



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