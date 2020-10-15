بالوثيقة: وصاية ولجنة من البنك المركزي العراقي على احد البنوك الاستثمارية

2020/10/15 | 16:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، وثيقة توضح امر فرض وصاي من البنك المركزي العراقي على مصرف التعاون الاسلامي.

وتشير وثيقة صادرة من البنك المركزي، انه استنادا الى قرار مجلس ادارة هذا البنك واستنادا الى الفقرة (1/د) من المادة (59) من قانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004 ، وضع مصرف التعاون الاسلامي تحت الوصاية مع تشكيل لجنة من هذا البنك للاشراف عليه واخذ كافة الصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون المصارف اعلاه.

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