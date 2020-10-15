وزير بحكومة كردستان: الحكومة المركزية ستصبح المسؤولة عن أهالي سنجار

2020/10/15 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كردستان العراق، آيدن معروف، الخميس، أن الحكومة المركزية ستصبح المسؤولة عن اهالي قضاء سنجار بموجب الإتفاق الأخير.

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