"داو جونز" يتراجع 280 نقطة بالمستهل مع شكوك بشأن التحفيز

2020/10/15 | 16:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة مع عدم اليقين بشأن التحفيز.

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