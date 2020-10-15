الغزي يوجه بضرورة الإسراع بالمباشرة بتأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي

2020/10/15 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، الجهات ذات العلاقة، بضرورة الإسراع بالمباشرة بعملية تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، الرابط بين محافظة البصرة ودولة الكويت.

وقال بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، وجه خلال لقائه بالجهات المعنية وممثلي الشركة المنفذة بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومحافظ البصرة ، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع بالمباشرة بعملية تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، الرابط بين محافظة البصرة ودولة الكويت بعد أن تمت المصادقة على المخططات النهائية للمشروع، وتخصيص قطعة الأرض الخاصة به”.

وشدد الغزي، على أن “تتم مراحل التأهيل بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية، وإيلاء الأهمية القصوى بوضع البرامج الالكترونية الخاصة بعمليات الجباية والكمارك والضرائب، ودخول وخروج البضائع والمسافرين”.

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