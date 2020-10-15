اربيل.. بحث قبول ابناء وبنات الشهداء في التعليم العالي والمجالات الاخرى

2020/10/15 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان الدكتور عبد الفتاح عبد الرزاق في ديوان الوزارة باربيل اليوم الخميس 15/10/2020 رئيسة لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان سوسن محمد خان.

وجرى خلال لقاء، بحث عمل ومشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة الطلبة والمعلمين، وفي هذا الشان، سلط وكيل الوزارة الضوء على مهام الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد والتطورات المرتبطة لقبول خريجي الثاني عشر اعدادي في الجامعات والمعاهد.

من جانبها، شكرت رئيسة لجنة لجنة شؤون الشهداء والجينوسايد والسجناء السياسيين في برلمان كوردستان سوسن محمد خان الوزارة على اعمالها.



وتحدثت عن اعمال الوزارة لابناء وبنات الشهداء من اجل قبولهم في التعليم العالي والمجالات الاخرى للوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة التعليم العالي‌

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