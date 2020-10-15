المالية النيابية: ورقة الاصلاح لن تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/10/15 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان ورقة الاصلاح البيضاء المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لن تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرة الى ان اللجنة لديها ورقة اصلاح خاصة بها ستكون مكملة لورقة اصلاح رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اللجنة لم تبد رأيها بعد بورقة الاصلاح البيضاء التي قدمتها حكومة الكاظمي، كونها تسلمت الورقة قبل يومين خلال اجتماع لها مع وزير المالية الاتحادي، وا

واضاف الصفار: ان اللجنة تحتاج الى وقت لقراءة الورقة والاطلاع على تفاصيلها، مبينا ان اللجنة لديها ورقة اصلاح أخرى، وستحاول خلال اجتماع ثان مع وزارة المالية بالعمل على توحيد الورقتين، واصفا ورقة الاصلاح الثانية بالمكملة لورقة الكاظمي والتي لهما نفس الهدف، وبالمجمل هي ورقة تنسجم مع الوضع العراقي وتمثل قراءة جيدة للازمة المالية واسبابها ومعالجاتها وتحتاج الى تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأعرب الصفار عن وجهة نظره بورقة الاصلاح البيضاء المقدمة من الحكومة الاتحادية، واضفا اياه بالورقة السليمة والجيدة التي بامكانها انتشال العراق من الوضع المالي المتأزم حاليا، مشيرا الى ان الاصلاحات تحتاج الى وقت مصنفا تلك الاصلاحات الى نوعين، فورية، والتي تحتاج الى اشهر، وبعيدة الامد والتي تحتاج الى من 3 الى 5 سنوات.

ونوه مقرر اللجنة المالية، الى ان الورقة قسمت الاصلاحات الى 5 مراحل متعاقبة تبدأ بمسالة تحقيق الاستقرار بالوضع المالي من خلال تعظيم الايردات وترشيق النفقات واعادة هيكلة في الادارة المالية، وهي سياسات ستعتمدها الحكومة تتمثل بالوصول الى الايرادات التي لا تتوصل لها في الوقت الحالي والتي توحدت مثل المنافذ الحدودية والضريبة والكمارك والكثير من الوزارات الغير المنتجة التي تشكل عبئا على الدولة والتي سيتم تغيير وضعها بأن تكون انتاجية.

مضيفا، ان المرحلة الثانية تركز على اعادة هيكلة القطاعات بتفعيل القطاعات الاقتصادية المتدهورة، لافتا الى ان المرحلة الثالثة تركز على مسألة البنى التحتية والقطاعات التي تحتاجها التنمية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، متابعا بالقول: ان المرحلة الاخيرة تركز على تطوير الحوكمة وتوفير البيئة التشريعية والادراية التي تمكن المؤسسات والافراد من تطبيق عملية الاصلاح.

وأكد الصفار، ان ورقة الاصلاح البيضاء لن تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين، موضحا انه ربما ستكون هنالك اعادة جدولة لسلم الرواتب، لكن مجرد اعادة هيكلة وربما يكون هنالك استقطاع من الدرجات الخاصة والعليا وتحول الى الى الفئات المتندية من الموظفين.

PUKmedia هاميار علي‌

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