العمليات المشتركة تستضيف وفدا من الأهالي وتؤكد أهمية تعاونهم مع القوات الأمنية

2020/10/15 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة العمليات المشتركة، اجتماعا مع أهالي سنجار لاستعراض الاتفاق الحكومي الأخير الخاص بتطبيع الأوضاع في المنطقة.

وشددت القيادة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز الأمن الوطني، وممثل مستشار الأمن الوطني، ووفد يمثل أهالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شدد على أهمية تعاون الأهالي مع القوات الأمنية، في حين ناقش الاجتماع طلبات السكان وتنفيذ الاتفاق الحكومي لإعادة الاستقرار من الجوانب الإدارية والأمنية، فضلا عن إعادة الإعمار ومراعاة عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب.

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