رئيس الوزراء يبحث مع السفير الروسي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية

2020/10/15 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل ماكسيموف تحيات القيادة الروسية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتمنياتها بنجاحه في قيادة الحكومة العراقية وهي تواجه مختلف التحديات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم بحث الوضع الإقليمي، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

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