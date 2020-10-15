الغزي: تمت المصادقة على المخططات النهائية لمشروع منفذ سفوان الحدودي

2020/10/15 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع بالمباشرة بتأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي .

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،ان" الغزي، وجه الجهات ذات العلاقة، بضرورة الإسراع بالمباشرة بعملية تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، الرابط بين محافظة البصرة ودولة الكويت، بعد أن تمت المصادقة على المخططات النهائية للمشروع، وتخصيص قطعة الأرض الخاصة به".

وأضاف البيان ان" الغزي شدد خلال لقائه بالجهات المعنية وممثلي الشركة المنفذة، على أن تتم مراحل التأهيل بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية، وإيلاء الأهمية القصوى بوضع البرامج الالكترونية الخاصة بعمليات الجباية والكمارك والضرائب، ودخول وخروج البضائع والمسافرين".

وأشار البيان الى ان" الاجتماع، حضره رئيس هيأة المنافذ الحدودية، ومحافظ البصرة، إضافة إلى قسم العلاقات الدولية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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