العراق وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية في 3 مجالات رئيسية

2020/10/15 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع سفير روسيا الإتحادية لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، في 3 مجالات رئيسية، كما تم بحث الوضع الاقليمي، وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، ان الكاظمي، استقبل اليوم الخميس، سفير روسيا الإتحادية لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، ونقل الأخير تحيات القيادة الروسية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتمنياتها بنجاحه في قيادة الحكومة العراقية وهي تواجه مختلف التحديات.

وأضاف البيان: "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم بحث الوضع الاقليمي، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

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