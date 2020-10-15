2020/10/15 | 17:02 - المصدر: عين العراق

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الغانمي في النجف للاشراف على خطة زيارة وفاة النبي

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس (15 تشرين الأول 2020)، إلى محافظة النجف للإشراف على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة وفاة النبي (ص).

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، لؤي الياسري، في بيان، إن الأخير "استقبل في مطار النجف الدولي وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي والوفد الامني المرافق له للاشراف الميداني على الخطة الامنية والخدمية الخاصة بوفاه النبي الاكرم".

وكانت إدارة محافظة النجف الدوام الرسمي قد عطلت الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم أمس واليوم الخميس لمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد (ص).

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