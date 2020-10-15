2020/10/15 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، إن عملية اختيار وزير المالية، علي علاوي، كانت خاطئة منذ البداية.

وذكر محمد الكربولي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) أن "العمل في العراق يحتاج الى الميدان"، مبينا ان "عملية اختيار وزير المالية كانت خاطئة".

واضاف الكربولي، أن "الوزير يجب ان يرسم سياسات العمل، ويعمل على جلي الاموال من الشارع، والا فان الاقتراض عمل يستطيع اي احد انجازه".

واتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجد الوائلي، الخميس، 08 تشرين الأول، 2020، الحكومة بافتعال أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرا الى امكانية استجواب وزير ابمالية في البرلمان.

وقال الوائلي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب شهر ايلول مؤمنة بالكامل من خلال الايرادات النفطية والضرائب، لكن الحكومة افتعلت الأزمة من أجل تحريك الشارع العراقي ضد مجلس النواب".

واضاف أن "رواتب الموظفين تبلغ 3 ترليون 750 مليار دينار، فيما بلغت عائدات النفط لشهر ايلول 3 ترليون و300 مليار بالإضافة إلى الضرائب التي بلغت 600 مليار دينار لشهر ايلول، وهذا يعني أن ما تحقق في موازنة الدولة خلال شهر ايلول يعادل 4 ترليون دينار، تستطيع الحكومةمن خلالها صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى الاقتراض".

وتابع الوائلي، أن "وزير المالية، علي علاوي، اثبت تقصيره وعدم كفاءته في إدارة الوزارة ولم يحدث أي تقدم خلال فترته تسنمه المنصب، واعتمد بشكل كبير على الاقتراض".

واشار عضو اللجنة المالية إلى أن "خيار استجواب وإقالة وزير المالية مطروح بقوة داخل مجلس النواب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مطالبة نيابية بإقالة وزير المالية: تجاهل حلين لتأمين الرواتب وذهب للإقتراض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مطالبة نيابية بإقالة وزير المالية: تجاهل حلين لتأمين الرواتب وذهب للإقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).