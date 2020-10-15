شركات نفط عالمية تتوقع بطء تعافي الطلب على الخام

2020/10/15 | 17:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تتوقع كبرى شركات تجارة النفط في العالم “فيتول” و”ترافيجورا” و”جنفور” أن تتسبب موجة الإصابة الثانية بفيروس “كورونا” في بطء تعافي الطلب على الخام، وذلك بحسب تصريحات رؤساء الشركات على هامش منتدى “إنرجي إنتليجنس” نقلتها وكالة “رويترز”.

وأعلنت منظمة “أوبك” في الأسبوع الجاري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 6.5 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في 2021، وهو ما يقل بحوالي 80 ألف برميل يومياً عن التقدير السابق.

فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة الطلب على الطاقة إلى مستويات ما قبل أزمة “كورونا” في 2023، أما في حالة تأخر الخروج من الأزمة فإنها تتوقع عودة الطلب في 2025.

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