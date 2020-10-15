ما لايريد أن يفهمه رجل الأمن

2020/10/15 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

فعل حسنا مسؤولو الأمن في بلاد من بلدان

الدنيا حين علقوا لافتات على واجهات،

ومداخل، وأبواب أقسام الشرطة عبارة

(الشرطة والشعب في خدمة الوطن) بعد أن

كانت مراكز الشرطة في بلاد عدة تتز

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