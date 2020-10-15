2020/10/15 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس،

على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة

الأموال المنهوبة، فيما اشار الى ان خطر

الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب

وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات

المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يشدد لرئيس هيئة النزاهة على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يشدد لرئيس هيئة النزاهة على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).