الركابي يطالب بتحديد سقف زمني لانجاز مسودة تعديل قانون ذوي الاعاقة

2020/10/15 | 17:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بتحديد سقف زمني لانجاز مسودة تعديل قانون هيأة رعاية ذوي الاعاقة.

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