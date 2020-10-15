رسمياً.. علي حنون رئيساً لنادي نفط الجنوب

2020/10/15 | 17:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أسفرت نتائج انتخابات الهيأة الإدارية لنادي نفط الجنوب عن فوز مجلس إدارة جديد في الانتخابات التي أقيمت اليوم وفق قانون 16 لعام 1986.

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