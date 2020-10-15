زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

2020/10/15 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن زورقا إسرائيلياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية فجراً.

وقالت المديرية، إن “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 15 أكتوبر 2020 ما بين الساعة 4:00 والساعة 4:40 بالتوقيت المحلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 481 مترا، حيث أطلق عناصره قنبلة مضيئة ورشقات نارية، فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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