الرئيس العراقي: غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة مهمة وطنية ملّحة

2020/10/15 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، في قصر السلام ببغداد.وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع باقي الدوائر …

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