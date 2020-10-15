2020/10/15 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لشؤون العمل، أحمد حميد العلواني، مع سفير دولة بنغلاديش أبو مقصود محمد، الوضع القانوني للعمالة البنغالية الموجودة في العراق.وقال الوكيل، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل العراقية تبحث الوضع القانوني للعمالة البنغالية.. بينهم 300 ألفا غير شرعيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل العراقية تبحث الوضع القانوني للعمالة البنغالية.. بينهم 300 ألفا غير شرعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).