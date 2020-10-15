الاتحاد الوطني يبحث الاوضاع في اربيل وبادينان والموصل

2020/10/15 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اليوم الخميس 15/10/2020 في مدينة اربيل ، اجتماع باشراف عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني درباز كوسرت رسول، مع مسؤول مراكز الاتحاد الوطني والرفاق في حدود اربيل وبادينان والموصل.

وجرى خلال الاجتماع بحث اوضاع المنطقة بشكل عام والوضع الحزبي والخطوات المقبلة لعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني في المنطقة.

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