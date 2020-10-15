الاتحاد الوطني يؤكد الموقف الثابت في تعزيز التعايش السلمي

2020/10/15 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة الدكتور مجيد حمد أمين مسؤول المكتب وبحضور رابحة حمد مسؤولة مركز تنظيمات بغداد، أمس الاربعاء، الهيئة السياسية للتيار الصدري في العاصمة الاتحادية بغداد.

والتقى الوفد الزائر بنصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ومجموعة من النواب من كتلة سائرون بمجلس النواب، اذ بحث بحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية والأوضاع الراهنة في العراق.

هذا وتم التأكيد على موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الثابت في تعميق روح الاخوة التي تربط جميع اطياف الشعب العراقي وتعزيز الروح الوطنية و التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب وترسيخ وحدة الصف الوطني.

PUKmedia بغداد‌

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