الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان لكل ما يسهم في تطوير الجيش العراقي بجميع صنوفه

2020/10/15 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، دعم البرلمان لكل ما يسهم في تطوير الجيش العراقي بجميع صنوفه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل وزير الدفاع جمعة عناد”، مبينا ان “اللقاء ناقش عدداً من الملفات التي تخصُّ عمل وزارة الدفاع، وتأكيد ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات القوات الأمنية، من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد، كما استعرض الوزير خطط الوزارة”.

واكد الحلبوسي، “دعم مجلس النواب لكل ما يسهم في تطوير الجيش العراقي بجميع صنوفه، مثمناً بطولاته في دحر تنظيم داعش الإرهابي”.

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