2020/10/15 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الخميس، مع القائم بالأعمال الفرنسي لدى بغداد، جان نويل، المشاريع التي تنفذها باريس في العراق. وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 تشرين الاول 2020)، أنه "بحث الوزير حسن التميمي مع جان نويل بونيو القائم بالاعمال الفرنسي والوفد المرافق له أفق تعزيز التعاون الصحي بين البلدين".

وتم خلال اللقاء "بحث عدد من المحاور المهمة منها الاجراءات المتخذة بين البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وتعامل وزارة الصحة العراقية مع الجائحة، اذ يشهد العراق نسبة شفاء عالية بين المصابين لفيروس كورونا وقلة عدد الوفيات وحقق نسبة شفاء اعلى وانخفاض نسب الوفيات".

وأكد التميمي وفقاً للبيان، "اهتمامه بتعزيز أفق التعاون الصحي العراقي الفرنسي، وامكانية تدريب الملاكات الطبية والصحية في المستشفيات الفرنسية كما تم مناقشة المشاريع المهمة وقيام الجانب الفرنسي بانجاز مشروع مستشفى سنجار سعة ١٠٠سرير وبمواصفات عالية".

وأشار إلى أنه "خلال الايام القادمة سيبدأ العمل به بعد اكمال المتطلبات الاساسية للبدء ببناء هذا المستشفى، وستبدا المرحلة الاولى بانجاز ٢٥ سرير، وانجاز صالات العمليات التي يتم تجهيزها من قبل الجانب الفرنسي".

وتابع، "كذلك تم بحث موضوع الصناعة الدوائية".

من جهته ابدى الجانب الفرنسي، "استعداده لتأهيل بعض المستشفيات في مختلف محافظات العراق، وسيتم استحداث بعض الدراسات المتخصصة ولا سيما الطب النفسي والتاهيل النفسي عبر الدائرة التلفزيونية بوجود خبراء فرنسيين وأيضاً برامج تدريبية سيتم الاتفاق عليها لاحقا مع الجانب الفرنسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي المشاريع الصحية لباريس في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي المشاريع الصحية لباريس في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).