بمنحة كويتية.. العراق يصادق على مشروع منفذ سفوان

2020/10/15 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الخميس، بضرورة الإسراع بالمباشرة بتأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، بعد المصادقة على المخططات النهائية للمشروع، وتخصيص قطعة الأرض الخاصة به، وفق المنحة المقدمة من الكويت.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، ان "الغزي، وجه الجهات ذات العلاقة، بضرورة الإسراع بالمباشرة بعملية تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي، الرابط بين محافظة البصرة ودولة الكويت، بعد أن تمت المصادقة على المخططات النهائية للمشروع، وتخصيص قطعة الأرض الخاصة به".

وأضاف البيان، ان "الغزي شدد خلال لقائه بالجهات المعنية وممثلي الشركة المنفذة، على أن تتم مراحل التأهيل بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية، وإيلاء الأهمية القصوى بوضع البرامج الالكترونية الخاصة بعمليات الجباية والكمارك والضرائب، ودخول وخروج البضائع والمسافرين".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع، حضره رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومحافظ البصرة، إضافة إلى قسم العلاقات الدولية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء، عمر عدنان الوائلي، الشروع بإنشاء منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة بعد تسليم المخططات الرئيسية إلى الجانب الكويتي وتخصيص منحتهم المقدمة لذلك.

وذكر رئيس الهيئة، عمر عدنان الوائلي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، انه تم "التباحث مع محافظ البصرة، أسعد العيداني، في اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة امينها العام، حميد نعيم الغزي، المخططات الخاصة بإنشاء منفذ سفوان الحدودي وفق المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة".

وأوضح الوائلي، أن "الاجتماع تمحور في مناقشة وابداء الملاحظات الفنية والتصميمية المقدمة من قبل هيأتي المنافذ الحدودية والكمارك مع المكتب الاستشاري الهندسي لبناء المنفذ والمتعاقد مع محافظة البصرة والأخذ بتلك الملاحظات وتضمينها في المخططات الرئيسية للمشروع، وكذلك تم الاتفاق على تسجيل قطعة أرض بناء المنفذ الحدودي إلى هيئة المنافذ وسيتم الشروع ببناء المنفذ بعد تسليم المخططات الرئيسية إلى الجانب الكويتي وتخصيص منحتهم لذلك".

وتابع البيان ان" الاجتماع حضره مدير عام الدائرة القانونية ومديرو اقسام العمليات والهندسي والتخطيط في هيئة المنافذ الحدودية، ومدير المكتب الاستشاري للمشروع المتعاقد مع محافظة البصرة".

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