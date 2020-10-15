2020/10/15 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

239 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

عزا رئيس الجمعية النفسية العراقية قاسم حسين صالح، ارتفاع وتيرة ظاهرة الانتحار في العراق، إلى البطالة وتوالي الخيبات والتخلف الاجتماعي، إضافة إلى غياب الوازع الديني.

وقال صالح في حوار متلفز، تابع "ديجيتال ميديا ان ار تي" تفاصيله اليوم (15 تشرين الاول 2020)، إن الانتحار "مأساة كبرى على مسرح الحياة، أن يكون الانسان هو القاتل والقتيل في آن معا"، مبينا أنه وحسب اطلاعه هناك بين 800 ألف الى مليون حالة انتحار في العالم سنويا، ويشكل الانتحار ثاني سبب للموت بين الفئات من عمر 15 الى 29 سنة.

وأشار صالح إلى أن للانتحار أنواع وأسباب متعددة، منها ضعف الوازع الديني وظلم المجتمع وأسباب نفسية بنسبة 35%، إلا أنه عزا انتشار ظاهرة الانتحار في العراق، إلى البطالة والتخلف الاجتماعي.

وأضاف أنه وبعد 2003 ظهرت أسباب انتحار عراقية خاصة، وهي ناتجة عن توالي الخيبات، حيث صبر العراقيون سنوات طويلة دون نتيجة، والطبقة الحاكمة حاصرت نفسها في المنطقة الخضراء، لتعيش لنفسها فقط وكأن العراق انقسم لعراقين، العراق والمنطقة الخضراء.

ورأى صالح، أن البطالة التي وصلت لنسبة 30% بين الشباب، وخاصة الشباب المتعلم الذي لا يجد فرصة لملائمة معيشته وشهادته، زادت من حالات الانتحار بين الشباب، والمسؤولون لم يتمكنوا من وضع حل لهذه الظاهرة.

ويكمن الحل من وجهة نظر صالح، في أن يأخذ الشباب حقهم في الزمن الديمقراطي، حيث أنه هناك فجوة بين الطبقة الحاكمة والشباب، مؤكدا أن السبب الرئيس في الانتحار في العراق، هي خيبة الأمل أو توالي الخيبات، وأن السلطات لا تجد حلولا ملائمة لمشاكل الشباب، والخوف والقلق على المستقبل يدفعهم لإنهاء حياتهم.

كما حذر من أن فشل الانتخابات العراقية المقبلة، في اجراء التغيير المرجو، سيتسبب في ارتفاع حالات الانتحار في العراق أكثر.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ، أعلنت مؤخرا، عن ارتفاع كبير في أعداد حالات الانتحار التي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أنها بلغت 298 حالة انتحار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمعية النفسية: 4 اسباب تقف وراء زيادة ظاهرة الانتحار في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمعية النفسية: 4 اسباب تقف وراء زيادة ظاهرة الانتحار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).