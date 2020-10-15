الصحة تسجل 3587 اصابة و 65 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/10/15 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3587 اصابة بـ وباء كورونا و 3356 حالة شفاء اضافة الى وفاة 65 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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