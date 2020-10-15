حزب كردي: لهذا السبب لاتعتمد كردستان نظام الماستر كارد في توزيع الرواتب

2020/10/15 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..اتهم القيادي في الجماعة الإسلامية سوران عمر، الخميس، حكومة إقليم كردستان بالتستر على الآلاف من الموظفين الفضائيين.وقال عمر لـ /المعلومة/ إن “الاف الموظفين الفضائيين تستخدمهم الأحزاب الحاكمة في كردستان في تدعيم سلطتها ونفوذها داخل الإقليم”.وأضاف، أن “الحكومة ترفض توزيع رواتب الموظفين عن طريق الماستر كارد كما معمول به في بغداد وجميع دول العالم، خوفاً من كشف الأرقام الفضائية والتي لاوجود لها بالأساس”.وأوضح، أن “كل وزارة فيها الآلاف من الفضائيين، وخاصة في الأجهزة الأمنية من البيشمركة والأسايش والشرطة، وهؤلاء بعلم أحزابهم، لذلك فأن أرقام الموظفين في الإقليم تصل إلى اعداد مهولة فوق الحاجة الاستيعابية بكثير”.



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