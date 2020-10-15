الصحة تسجل 3587 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3356 حالة

2020/10/15 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 3587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3356 حالة شفاء.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مختبراتها سجلت اليوم 3587 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3356 حالة، إضافة إلى 65 حالة وفاة".

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