2020/10/15 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى اقتراب نسبة الشفاء في الجانب إلى 90 في المئة.



وقال مدير الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 423 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:"

301 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الصدر 59 حالة

قطاع الرصافة 55 حالة

قطاع النهروان 19 حالة

قطاع بغداد الجديدة 86 حالة

قطاع البلديات الاول 10 حالات

قطاع الشعب 32 حالة

قطاع الاعظمية 58 حالة

122 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

واشار إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 53404، توفي منهم 1309، فيما اكتسب الشفاء 47498 حالة إصابة ليتبقى قيد العلاج 4597 حالة".

وأضاف الساعدي أن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت أكثر من 687 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية".

وبين أن "نسبة الشفاء ارتفعت في جانب الرصافة إلى أكثر من 88.9% منذ دخول الجائحة لتصبح 47498 حالة شفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توزع الإصابات الجديدة بكورونا: نسبة الشفاء نحو 90 في المئة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توزع الإصابات الجديدة بكورونا: نسبة الشفاء نحو 90 في المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).