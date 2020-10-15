يوفنتوس يسجل خسائر بنحو 90 مليون يورو

2020/10/15 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، أن النادي سجل خسائر بلغت 89,7 مليون يورو (105 ملايين دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

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