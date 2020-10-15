الكشف عن اعداد المسيحيين في العراق

2020/10/15 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن رئيس أساقفة الكلدان في الموصل، المطران نجيب موسى ميخائيل، الخميس، بقاء نحو 500 الف مسيحي في العراق حاليا، بعد ان كان العدد يفوق المليون.

وذكر ميخائيل في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (15 تشرين الاول 2020)، أن "عدد المسيحين التقريبي الحالي يتراوح بين 400 إلى 500 ألف، بعدما فاق المليون في السابق، وأن نحو نصف مليون منهم على الأقل تركوا البلاد".

واضاف، أن "معظم المسيحيين تركوا العراق باتجاه دول الجوار والغرب، والموجودين منهم حاليا في العراق يقيم أغلبهم في اقليم كردستان".

وأوضح أن "دعم الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان يشجع على بقاء المسيحيين، داعيا الكل إلى "العمل لاستتباب القانون وفرض سلطة الدولة، ومشيدا باستقبال الكثير من المسلمين للمسيحيين في الموصل".

وحول ليلة هجوم داعش على مناطقهم، قال ميخائيل، إنه في "الليلة السوداء 6 آب 2014 وصلنا الى سيطرة كلك، وكان هنالك الالاف من الناس وكانوا يرتعبون من الخوف، فقامت قوات البيشمركة بفتح السيطرة أمام كل هذا الجموع، علما أننا شاهدنا عجلات لتنظيم داعش أرادت مداهمة هذه الجموع، وان يفعلوا بهم ما فعلوا بالإزيديين، لكن قوات البيشمركة ردت عليهم وأجبروهم على الفرار".

ا.ح

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