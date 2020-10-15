2020/10/15 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

2011 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس تسجيل 65 حالة وفاة جديدة، و3587 إصابة اضافية، و3356 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، وفيما يلي نصه:-

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن تسجيل أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في الإقليم خلال يوم واحد، فيما كشفت عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، إنها "سجلت اعلى معدل للاصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 974 إصابة جديدة و376 حالة شفاء، في عموم محافظات إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن الاصابات توزعت كالاتي: 322 في أربيل و183 في السليمانية و31 في كرميان و93 في رابرين و25 في حلبجة و320 في دهوك.

اما حالات الشفاء الـ 376، 136 في أربيل و23 السليمانية و38 كرميان و13 رابرين و146 في دهوك و20 في حلبجة، فيما كانت حالات الوفاة كالتالي: 10 في أربيل و6 في السليمانية و9 في دهوك و3 في حلبجة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بكورونا في الإقليم إلى 59251 شخصا منهم 21570 في أربيل و19021 في السليمانية و16591 في دهوك و2069 في حلبجة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2088 منها 624 حالة وفاة في أربيل و1046 في السليمانية و359 في دهوك و59 في حلبجة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن الموقف الوبائي بتقارب نسبة الشفاء والإصابات ضمن (معدلات عالية)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن الموقف الوبائي بتقارب نسبة الشفاء والإصابات ضمن (معدلات عالية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).