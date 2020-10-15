صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 423 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
– 301حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الصدر 59 حالة •
قطاع الرصافة 55 حالة
قطاع النهروان 19 حالة
قطاع بغداد الجديدة 86 حالة
قطاع البلديات الاول 10 حالات •
. قطاع الشعب 32 حالة
قطاع الاعظمية 58 حالة
– 122 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 14 حالة محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, , 521 .
565 .
قطاع 49 .
46
الاعظمية 4 حالات محلة 323, 314, 316
331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 8 حالات محلة 317, 337
البلديات 8 حالات محلة .
734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,
, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, •
الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743•
, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 •
, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•
905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •
حي تونس 5 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •
. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
الرشاد حالة واحدة •
الانتصار حالة واحدة
الحسينية 6 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
زيونة 3 حالات , 716 , 710
حي الخضراء حالة واحدة
المشتل حالة واحدة قرب المعسكر
الفحامة حالة واحدة
الكرخ الدورة حالة واحدة ,
الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428
حي النصر حالة واحدة , 773
حي السلام حالة واحدة , 408
البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321
المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان
الكفاح حالة واحدة , 125
الجادرية ثلاثة حالات .•
الغديرحالة واحدة محلة 904
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 53404 توفي منهم 1309 للاسف فيما اكتسب الشفاء 47498 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4597”.
وثمن الساعدي، “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 423 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 423 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).