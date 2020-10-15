صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 423 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/15 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 301 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 301حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 59 حالة •

قطاع الرصافة 55 حالة

قطاع النهروان 19 حالة

قطاع بغداد الجديدة 86 حالة

قطاع البلديات الاول 10 حالات •

. قطاع الشعب 32 حالة

قطاع الاعظمية 58 حالة

– 122 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 14 حالة محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, , 521 .



565 .



قطاع 49 .



46

الاعظمية 4 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 8 حالات محلة 317, 337

البلديات 8 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, •

الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الرشاد حالة واحدة •

الانتصار حالة واحدة

الحسينية 6 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 3 حالات , 716 , 710

حي الخضراء حالة واحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

الجادرية ثلاثة حالات .•

الغديرحالة واحدة محلة 904

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 53404 توفي منهم 1309 للاسف فيما اكتسب الشفاء 47498 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4597”.

وثمن الساعدي، “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”

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