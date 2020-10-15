2020/10/15 | 18:04 - المصدر: عين العراق

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الخميس 15 أكتوبر 2020 | 06:01 مساءً | عدد القراءات : 4

بعد التطبيع..



الاتفاق على "رشو" لادارة سنجار

اعلن فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، (15 تشرين الاول 2020)، عن الاتفاق على ترشيح "خضر رشو" لمنصب قائممقام قضاء سنجار.

وقال مسؤول الفرع 17 للحزب في سنجار قادر قاجاغ ان "اجتماعاً عقد يوم أمس بحضور وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ومسؤولي فرع الحزب الديمقراطي في الموصل والقائممقام الحالي لسنجار حول كيفية تنفيذ اتفاق سنجار".

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تغيير القائممقام الحالي، واختيار مدير ناحية سنون الأسبق خضر رشو قائممقاماً جديداً لسنجار".

وجاء ذلك بعد الاتفاقية التي وقعت بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يوم الجمعة الماضي (9 تشرين الاول 2020) والتي تضمنت تطبيع الأوضاع في القضاء وإعادة الاستقرار إليه مع اختيار قائممقام جديد.

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