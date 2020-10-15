423 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/10/15 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 301 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 301حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الصدر 59 حالة •قطاع الرصافة 55 حالة• قطاع النهروان 19 حالةقطاع بغداد الجديدة 86 حالةقطاع البلديات الاول 10 حالات •.



قطاع الشعب 32 حالة• قطاع الاعظمية 58 حالة- 122 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 14 حالة محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, , 521 .



565 .



قطاع 49 .



46• الاعظمية 4 حالات محلة 323, 314, 316331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 8 حالات محلة 317, 337البلديات 8 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, •الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 •, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •.



حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,المعامل 3 حالات محلة 799 , 796• الرشاد حالة واحدة •الانتصار حالة واحدة• الحسينية 6 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205زيونة 3 حالات , 716 , 710• حي الخضراء حالة واحدة• المشتل حالة واحدة قرب المعسكر• الفحامة حالة واحدة• الكرخ الدورة حالة واحدة ,• الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428• حي النصر حالة واحدة , 773• حي السلام حالة واحدة , 408• البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان• الكفاح حالة واحدة , 125الجادرية ثلاثة حالات .•• الغديرحالة واحدة محلة 904

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 53404 توفي منهم 1309 للاسف فيما اكتسب الشفاء 47498 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4597".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس", انتهى

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