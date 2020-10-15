يوفنتوس يُجهز عرضاً يصل لـ 400 مليون يورو لضم هدف ريال مدريد

2020/10/15 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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يدرس نادي يوفنتوس خطة تشمل تقديم عرض مثير بقيمة (400) مليون يورو لشراء ظاهرة كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي في المستقبل.

وارتبط اللاعب الفرنسي ارتباطاً وثيقاً بكلاً من ليفربول و ريال مدريد في الشهور الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد نجم باريس سان جيرمان حرب مزايدة عليه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد نجم باريس بعد سنتين وقرر كيليان أنه لن يمدد عقده ولن يستمر طويلاً في ملعب حديقة الأمراء بعد هذا الموسم وأبلغ مسؤولي النادي أنه مستعد للسماع لعدد من العروض لرغبته في خوض تحدٍ جديد.

وتزعم التقارير أن ليفربول يتابعه بقوة بالإضافة إلى ريال مدريد ويوفنتوس وكل هذه الفرق تدرس إمكانية تقديم العرض الكبير.

ومع ذلك يقال أن يوفنتوس يستعد لإنهاء أي من هذ الآمال من خلال تقديم عرض قياسي عالمي يضمن به خدمات مبابي إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وحسب صحيفة توتو سبورت فإن:" البيانكونيري يُخطط حالياً لتوفير ما يقرب من 400 مليون يورو كاملةً لتقديم العرض التاريخي لجلب المهاجم صاحب الـ21 عاماً إلى ملعب الآليانز ستاديوم في تورينو".

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