2020/10/15 | 18:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل.. الإطاحة بواحد من أبرز المطلوبين للعدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/15 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. الإطاحة بواحد من أبرز المطلوبين للعدالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. الإطاحة بواحد من أبرز المطلوبين للعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).