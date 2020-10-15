وداعا للشاعر الكاتب والمناضل حنا إبراهيم - نبيل عودة

2020/10/15 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة تلقينا يوم الخميس (15/10/2020) نبا وفاة الشاعر ، ابن قرية البعنة، ورئيس مجلسها المحلي سابقا، حنا إبراهيم عن عمر ناهز 93 عاما قضاها منضالا من اجل حقوق شعبه، ولم يرعبه السجن والملاحقة البوليسية في احلك سنوات مرت على الجماهير العربية بعد النكبة.عرفت حنا إبراهيم من نشاطه الإبداعي والإعلامي والشعري عبر صحافة الحزب الشيوعي ومن مهرجانات الشعر، التي كانت تعقد في بلداتنا، ومن مشاركته النضالية بكل ا ......





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