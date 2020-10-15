أبو الحسن علي الأشعري (873 – 935 م) - غازي الصوراني

2020/10/15 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني متكلم وفقيه عربي، ولد في البصرة سنة 260 ه / 873م، ومات في بغداد سنة 324 ه / 935م، تردد في شبابه على مدرسة المعتزلة، ودرس مذاهبهم، وتمسك بتعليمهم حتى عامه الأربعين، وحرر في الدفاع عنه عدداً من الرسائل، بيد انه اختلى في منزله لما بلغ الأربعين، وخرج من خلوته التي دامت أسبوعين على الأقل ليعلن على الملأ، في الجامع الكبير بالبصرة، إنكاره لمذهب المعتزلة وتخليه عنه نهائياً، وقد حار مترجمو حياته في ......





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