ودياً.. الانيق يهزم غزلان البادية

2020/10/15 | 18:06 - المصدر: المعلومة

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ودياً..



الانيق يهزم غزلان الباديةالمعلومة/ بغداد..تغلب فريق الطلبة على نظيره النجف بهدف نظيف في مباراة ودية اقيمت على ملعب البرج في العاصمة بغداد.وشهدت المباراة ندية بين الفريقين بالرغم من كونها مواجهة ودية، حيث شهدت اصابة اللاعب علي كريم الذي غادر الملعب للاصابة.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الانيق كرار محمد في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.وسينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من الشهر الجاري.



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