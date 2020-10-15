محافظ كربلاء يزور اقليم كردستان ويشيد بتجربته العمرانية

2020/10/15 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم

الخطابي، الخميس، بتجربة اقليم كردستان

في البناء والاعمار والاستثمار خلال

زيارته الى الاقليم.





وقال مكتب الخطابي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، ان "رئ

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