بينها 301 رصد.. التوزيع الجغرافي للإصابات 423 بكورونا في الرصافة

2020/10/15 | 18:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الخميس، عن تسجيل 423 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 301 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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