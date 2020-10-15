مشروع تأسيس شبكة كهرباء الكحلاء يرى النور بعد التوقف   .

2020/10/15 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سلام سالم رسن/..كشف قائممقام قضاء الكحلاء علي شبوط ،الخميس، عن مشروع تأسيس شبكة كهرباء الكحلاء بمحافظة ميسان والذي ينفذ باموال القضاء ( المنافع الاجتماعية) والذي تقوم به شركة الشؤون الفنية الهندسية المتوقف منذ زمن بسبب وباء كورونا .وقال شبوط في تصريح لـ (المستقلة ): يعد المشروع اول مشروع حيوي لاهالي القضاء من مشاريع […]

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