شباب قضاء الكحلاء بميسان ينفذون  حملة طوعية لزراعة وشتل النخيل

2020/10/15 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سلام سالم رسن/..قام شباب قضاء الكحلاء بميسان، اليوم الخميس،بتنفيذ حملة طوعية لزراعة وشتل النخيل عل جانبي طريق (عمارة – كحلاء ) بمشاركة ومساندة بلدية قضاء الكحلاء وبعض الخيرين من ابناء القضاء .وقال احد القائمين على المشروع الطوعي الشاب مرتضى لفتة لـ (المستقلة ):ان هذا المشروع الطوعي يشمل جميع الشوارع الرئيسية في القضاء وتم […]

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